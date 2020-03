Sjors verlaat Meerdijk na zeventien jaar, Bas Muijs weer terug in GTST

Sjors werd zeventien jaar geleden geïntroduceerd in Goede Tijden, Slechte Tijden. Ze is de dochter van ‘soapbitch’ Martine Hafkamp, maar kwam in de zoektocht naar haar moeder aanwaaien bij Janine Elschot. Het karakter evolueerde binnen de soap. Ze kwam binnen als strenggelovig meisje, zag een huwelijk stranden met Bing Mauricius en kreeg een dochter, van wie pas bij de geboorte duidelijk werd wie de vader was. De vader, niet Bing maar Danny de Jong, komt te overlijden door een val van de trap.



Inmiddels is Sjors getrouwd met Amir Nazar en is dochter Lana volwassen. Niet alleen het karakter is veranderd, maar ook de actrice erachter. Inge Schrama kroop veertien jaar in de huid van Sjors, alleen in 2013 werd ze door zwangerschap vervangen door Sanne Langelaar. De actrice kampte echter in 2017 met een zware burn-out en besloot uiteindelijk helemaal te stoppen met de serie. Sinds die tijd heeft Melissa Drost de rol overgenomen. Daar komt komende dinsdag dus ook een eind aan.