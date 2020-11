Sinterklaasjournaal onthult locatie intocht, maar de vraag is of de stoomboot op tijd komt

Sinterklaas is onderweg naar Nederland. Tijdens de eerste aflevering van het twintigste seizoen van het Sinterklaasjournaal was vanavond te zien dat Pakjesboot 12 met de Sint en zijn Pieten koers zet naar ons land. Maar of ze daar zaterdag op tijd aankomen, is nog maar de vraag.

Waar Sinterklaas dit jaar aanmeert was een groot geheim. Zo geheim, dat zelfs Sinterklaasjournaal-presentatrice Dieuwertje Blok tot vanavond van niets wist. Nu blijkt dat de goedheiligman is uitgenodigd door de burgemeester van de nieuwe gemeente Zwalk, met niemand minder dan Matthijs van Nieuwkerk als burgervader. De gemeente is echter zo nieuw, dat hij nog niet op de landkaart staat en Hoofdpiet er nog nooit van gehoord heeft.

Als hij ernaar zoekt op de kaart, stormt Piet de Smeerpoets in paniek binnen. ,,Houd op met zoeken, we komen er toch niet. Ik heb vier zakken kolen nodig, voor elke avond een, maar ik heb er nog maar drie. Ik ben er een kwijt, we komen nooit aan!” Dat leverde groot paniek op aan boord, want zonder genoeg kolen is het nog maar de vraag of de pakjesboot wel op tijd in Nederland is. Al denkt de Sint daar anders over. Hij stelt presentatrice Dieuwertje Blok gerust door een rondleiding langs de pakjes en het snoepgoed te geven. Zelf is hij nog niet op de hoogte van de problemen aan boord.

Er gebeurde in de eerste aflevering van het Sinterklaasjournaal weer genoeg. Verwacht werd dat corona een prominente rol zou spelen, maar dat onderwerp bleef tijdens de eerste uitzending achterwege. Wel werd er tot twee keer toe een opmerking over de huidige maatregelen gemaakt. Zo zei de Sint dat hij voortaan beter 1,5 meter afstand kon bewaren, toen hij te dicht bij de kolen stond in het ruim. De Hoofdpiet gaf Piet de Smeerpoets een standje omdat hij zijn handen niet had gewassen, toen hij binnenkwam in de stuurruimte.

Met de aflevering van vanavond werd er een begin gemaakt met alweer het twintigste seizoen van het journaal. De allereerste aflevering werd uitgezonden op 14 november 2001. Bij de aftrap van vorig jaar waren er voor het eerst in de geschiedenis van het programma alleen maar roetveegpieten te zien. De NTR is sinds 2014 al bezig het aantal volledig zwart geschminkte pieten af te bouwen.

Het journaal begint traditiegetrouw vijf dagen voordat de goedheiligman aankomt in ons land. Waar hij zaterdag 14 november aanmeert, is nog niet bekend. Pakjesboot 12 arriveert op een geheime locatie, omdat er vanwege de huidige coronamaatregelen geen publiek welkom is. De intocht wordt wel uitgezonden op NPO 3, vanaf 12.00 uur. Vorig jaar trok de uitzending ruim 1,7 miljoen kijkers.

Zwalk trending

Oplettende kijkers zagen al snel dat de Utrechtse plaats Spakenburg het decor vormt voor het door het Sinterklaasjournaal bedachte Zwalk. Volwassen kijkers van het Sinterklaasjournaal reageerden op Twitter lyrisch op de nieuwe gemeente. Zo schrijven meerdere mensen dat de makers van het programma het probleem van de intocht goed oplossen. Anderen reageren dat ze graag in Zwalk willen wonen. De hashtag #Sinterklaasjournaal was na de uitzending de meest gebruikte hashtag op Twitter, Zwalk stond op vijf.

