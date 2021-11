Sinterklaas welkom geheten bij Grotepietenhuis

UpdateHet sinterklaasfeest kan beginnen. Behalve de goedheiligman zelf, hebben stiekem ook al wat pieten hun intrek in het Grotepietenhuis genomen. Ook Pakjesboot 12 is inmiddels aangekomen. Het schip vol met cadeautjes kwam gedurende de reis naar Nederland geregeld stil te liggen, maar wist met flink wat vertraging vanochtend toch aan te meren. Het spektakel is te volgen op NPO Zapp op NPO 3.

De aankomst van Sinterklaas was dit jaar omgeven met mysteries. De hele week was het in het Sinterklaasjournaal op NPO Zapp de vraag waar Sint toch was. Gelukkig konden kinderen vrijdag al opgelucht ademhalen: hij was op eigen houtje al in het Grotepietenhuis gearriveerd.

Vooraf was er weinig bekend over de landelijke intocht, behalve dat er net als vorig jaar een defilé zou plaatsvinden bij het Grotepietenhuis. Ook was duidelijk dat verschillende burgemeesters hun komst naar het defilé aan het voorbereiden waren. Onder hen onder meer de burgervaders van Boxmeer, Cuijck, Asten en Utrecht. Wijk bij Duurstede was zaterdag de eerste gemeente die Sinterklaas welkom mocht heten.

Ook de burgemeester van Lazerom, Constant Starnakel, een verre neef van politicus Klaas Dijkhoff, zou richting Grotenpietenhuis vertrekken. Dat had nog wat voeten in de aarde, want de kinderen uit Lazerom hadden een tekening gemaakt op straat. Gelukkig konden de stoeptegels naar het Grotepietenhuis gebracht worden.

