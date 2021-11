Sint heeft pech: stuurwiel van stoomboot breekt af

Het is nog maar zéér de vraag of Sinterklaas aanstaande zaterdag in Nederland aankomt. Een klunzige piet heeft het stuurwiel van de stoomboot afgebroken. Het Sinterklaasjournaal bouwde vanavond de spanning op met de eerste live beelden vanaf zee.

De goedheiligman moet - als alles meezit - aanstaande zaterdag aankomen bij het Grote Pietenhuis in Baarn. Maar het zit niet mee. In tegendeel. Het stuurwiel brak af, de stoomfluit haperde en op de feestlocatie in Baarn werden de voorbereidingen verstoord door twee werknemers van Bouwbedrijf Broddelwerk die de straat kwamen openbreken.

Het zal de Sint ook eens een keer voor de wind gaan. Altijd raken er pakjes kwijt door klunzige pieten, is het paard van Sinterklaas foetsie of - zoals nu - dreigt de boot van koers te veranderen door een ongelukje. Hoe het stuurwiel precies kon losraken, is niet duidelijk. Deze site heeft wel een vermoeden. De schroefjes leken niet van al te best materiaal en waren bovendien eetbaar. Zou de botenbouwer zijn ijzerwaar misschien bij Omroep Max hebben besteld, waar eerder dit jaar het programma Showcolade van de buis werd gehaald. In deze show moesten deelnemers raden of een voorwerp echt was of gemaakt van - u raadt het al - het felbegeerde snoepgoed.

Net als vorig jaar is er geen traditionele Sint-intocht. De kindervriend wordt zaterdag onthaald in Paleis Soestdijk dat voor de gelegenheid is omgebouwd tot het Grote Pietenhuis. Daar stond vorig jaar een bonte stoet van kinderen, BN’ers, echte en fictieve burgemeesters op hem te wachten met tekeningen, tulpen, Haagse hopjes en andere Hollandse lekkernijen. Om dit jaar bij het evenement te zijn, konden burgemeesters afgelopen zomer een ronkende brief schrijven waarom nu juist zij aanwezig willen zijn met een paar kinderen uit hun gemeente. Wie er tot de gelukkigen behoren, horen we waarschijnlijk later in het Sinterklaasjournaal, dat (wel traditioneel) door Dieuwertje Blok werd gepresenteerd.

Volledig scherm Presentatrice Dieuwertje Blok in de studio van Het Sinterklaasjournaal. © ANP / ANP Kippa