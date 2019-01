Singer-songwriter Duncan Laurence namens Nederland naar Songfestival

Volgens Eric van Stade, algemeen directeur AVROTROS en lid van de selectiecommissie werd unaniem voor Duncan Laurence (de artiestennaam van Duncan de Moor) gekozen. ,,We werden van onze stoel geblazen door deze song. Het is zo krachtig dat we unaniem hebben besloten dat Duncan onze man is’’, laat hij weten.

Laurence ontwikkelde zich op de Rockacademie als zanger, songwriter en producer en deed tijdens zijn studie ervaring op in onder meer Londen en Stockholm. ,,De afgelopen jaren deden voor Nederland A-artiesten mee met grote naamsbekendheid”, geeft hij toe. ,,Voor mij geldt dat laatste niet, maar dat is juist ook mooi: er zijn heel veel jonge muzikale talenten in Nederland. Mijn deelname bewijst dat je zomaar de kans kunt krijgen om op zo’n groot platform te laten zien wat je waard bent. Ik ben heel trots dat ik Nederland ga vertegenwoordigen en ik ga alles geven.”

In 2015 gaf Laurence aan het AD toe dat hij was gevraagd mee te doen aan The Voice. Hij maakte toen nog deel uit van de band The Slick and Suited. ,,Ik deed mee omdat het een slimme manier was om mijn band te promoten‘’, aldus Laurence toen. ,,Ik ben zelf als singer-songwriter bezig met een solo-project. Dan is het fijn dat je nu zo makkelijk in contact kunt komen met andere singer-songwriters en producers.’’