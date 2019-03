Sinan Can: ‘Deze kinderen tonen zo veel veerkracht’

Het internet in Aleppo was bar slecht. Toch lukte het programmamaker Sinan Can, in de Syrische stad voor de tweedelige documentaire Sinan zoekt de klas van Elias, even online te zijn. ,,En toen was op sociale media net de hasthag #watgaatsinandoen trending’’, giert de journalist, die als deelnemer aan het jongste seizoen van Wie is de Mol? vooral opviel door zijn passiviteit.



Onder #watgaatsinandoen werden vooral hilarische fotoshopafbeeldingen met luie Sinan als onderwerp geplaatst. ,,Ge-wel-dig’’, grinnikt Can (41). ,,Vooral omdat het klopt. Ik zou nu heel gemakkelijk kunnen zeggen dat de makers het zo geknipt hebben, maar ik heb gewoon heel weinig uitgevoerd. Dat was mijn tactiek: mezelf zo verdacht mogelijk maken en de rest goed observeren.’’



De paradox is dat Can de laatste jaren tot de meest productieve programmamakers op het Mediapark behoort. Voor Sinan zoekt de klas van Elias reconstrueert hij een klassenfoto van het Syrische jongetje Elias, gemaakt op een school in Aleppo – enkele uren voordat de eerste van een lange reeks bommen insloeg in de stad. Elias en zijn ouders zijn naar Enschede gevlucht.



Can: ,,Van de 42 kinderen uit Elias’ klas, hebben we er 14 niet kunnen terugvinden. Van hen is echt geen spoor. Dat kan erop duiden dat ze op een onbekende plek in het buitenland zitten, of zijn omgekomen – in het oorlogsgeweld, of tijdens een vluchtpoging op de Middellandse Zee.’’