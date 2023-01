Simone Kleinsma maakt derde seizoen van Klassiekers met Kleinsma

Voetballer en acteur Eric Cantona maakt tentoon­stel­ling over sporters: van Maradona to Jesse Owens

De Franse voetballegende en acteur Eric Cantona heeft samen met schilder Michael Browne een tentoonstelling samengesteld over bekende sporters en hun betekenis voor de wereld. De expositie is zaterdag geopend in het National Football Museum in Manchester.

15 januari