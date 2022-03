Simone en Anne trotseerden Bulgaarse wildernis voor Hunted: ‘Mooiste plek waar ik ooit heb gekotst’

Daar zaten ze dan. Op hun hotelkamer in Bulgarije, de avond voor de opnames begonnen. Kritisch werd elk voorwerp uit hun rugzak nog eens bekeken. Want gewicht is belangrijk, vertelt Anne. ,,We zijn allebei wildkampeerders en wandelen en fietsen ook lange stukken. Hoe lichter je tas, hoe beter.” De vriendinnen besluiten om hun tandenborstels korter te maken met een zakmes. ,,Scheelt toch weer een paar gram. En iedere gram telt als je probeert te overleven in de wildernis.”