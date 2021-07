Simon Keizer opent eigen beachclub: ‘Dream big!’

Publiek kan woensdag afscheid nemen van Peter R. de Vries in Carré

18 juli Het publiek kan aanstaande woensdag in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam afscheid nemen van misdaadverslaggever Peter R. de Vries, die afgelopen donderdag op 64-jarige leeftijd overleed nadat hij op 6 juli was neergeschoten in Amsterdam.