Sigrid Kaag, Jutta Leerdam en Caroline van der Plas in nieuwe reeks College Tour

B&B Vol Lief­de-deelnemer Jacob zet Portugese villa te koop voor 7,9 miljoen euro: ‘Het is elke euro waard’

Voormalig B&B Vol Liefde-deelnemer Jacob de Vries heeft zijn enorme villa in de Portugese Algarve te koop gezet. Het prijskaartje van 7,9 miljoen euro is fors, maar volgens de bed and breakfast-houder elke euro waard. ,,Alleen al de planten in de tuin kosten 1 miljoen euro.”