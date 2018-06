Sienna (10) ziet prinses Amalia en zusjes uit dak gaan bij Beyoncé

De aanwezigheid van het koninklijke gezin betrof een privébezoek waar de Rijksvoorlichtingsdienst geen uitspraken over doet. Maar Tamara Klaassen uit Ermelo zette koningin Máxima na afloop van het concert op de foto en postte het kiekje trots op Instagram. ,,Toen mijn nichtje Sienna (10) aan de koningin vroeg of ze even met haar op de foto mocht, reageerde Máxima uiterst aardig. Ze vertelde dat ze weinig tijd had omdat haar man en kinderen al op het punt stonden te vertrekken. Dat ze toch met Sienna op de foto ging, is te vriendelijk voor woorden. Máxima gaf Sienna zelfs nog een hand en vroeg kort of ze ook zo had genoten van het concert.''



Tamara was toevallig bij de show aanwezig. ,,Via mijn zwager die een kroeg heeft, kregen Sienna, mijn zus, een vriendin en ik VIP-kaarten om het concert in de skybox van Heineken te kunnen bijwonen. Toen we daar eenmaal zaten, hadden we best slecht zicht op het podium. Om die reden zijn we ergens anders gaan zitten. Van daaruit konden we het koninklijke gezin toevallig goed zien'', aldus Klaassen, die niet met het hoge bezoek heeft gesproken. Wel zag ze vanaf haar plek hoe de prinsessen 'heerlijk aan het dansen waren'. Of de koning en koningin het ook naar de zin hadden? ,,Ik heb ze niet zien dansen, maar ze hadden het zo te zien erg gezellig met z'n allen. Wat een prachtgezin.''