Sia hielp collega-zangeres Katy Perry door depressie heen

,,Ik denk dat het een grote klap voor haar ego was, maar het is echt het beste wat haar had kunnen overkomen, want ze kan nu muziek maken voor de lol.”



Sia was ook een grote hulp voor Katy in haar liefdesleven. De zangeres vertelde dat ze bemiddelde tussen Katy en Orlando Bloom, toen die in 2017 een tijdje uit elkaar gingen. Die breuk bracht Katy eveneens uit haar evenwicht, vertelde ze later in een interview met SiriusXM CBC. Het koppel is inmiddels verloofd en verwacht hun eerste kind samen.