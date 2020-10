Shows Floor Jansen in AFAS Live verplaatst

Mysterieu­ze Neptunus geeft ‘beste optreden ever’ in meest bekeken Masked Singer ooit

3 oktober Ruim 2,1 miljoen mensen zagen gisteravond hoe vijf nieuwe karakters hun zangkunsten vertoonden in The Masked Singer. Nooit eerder keken zoveel mensen naar de RTL-show, die vorige week nog een record noteerde met 1,9 miljoen toeschouwers. De ogen waren vooral gericht op de mysterieuze Neptunus, die volgens Carlo Boszhard het ‘beste optreden ever’ gaf in de show.