Shownieuws stuurt journalist bloemen nadat Albert Verlinde zijn uiterlijk bespot

videoDe makers van Shownieuws hebben bloemen gestuurd naar De Stentor -journalist Gert Kramer, nadat zijn voorkomen zaterdag belachelijk werd gemaakt in het programma. Kramer spreekt van een sympathiek gebaar, maar vindt het jammer dat de excuses pas komen na ophef over de uitzending. Erg volmondig zijn de excuses trouwens ook niet.

Kramer was afgelopen weekend de eerste journalist die met een camera binnen werd gelaten in het nieuwe huis van de realityfamilie Meiland in het Gelderse Hengelo. Omdat Shownieuws zelf geen toegang kreeg, liet het SBS 6-programma beelden van De Stentor zien.



Entertainmentdeskundigen Albert Verlinde en Bart Ettekoven bespraken aan de desk vervolgens vooral de weinig glamoureuze verschijning van de journalist. ,,Wat een sterverslaggever, zag je dat? Dat is de nieuwe Ivo Niehe als je die zo ziet lopen’’, sneerde Verlinde voor het oog van een miljoen kijkers.



,,Ja, René Watzema, Mark Schaaf, Aran Bade: move over’’, vervolgde Ettekoven, verwijzend naar aanstormend presentatietalent. ,,We zien hem hier staan, haha. Maar het is toch leuk, want we hebben het allemaal geprobeerd, niemand mocht binnenkomen, maar het hek ging open en deze man is gewoon lekker naar binnen getippeld.’’

Neerbuigend trappen

Tv-columnist Angela de Jong sprak gisteren op deze site schande van de beledigingen. Gekleed in ‘gestreept shirt, spijkerbroek, zwart heuptasje’ is Kramer een doodnormale Nederlander - en precies de doorsnee SBS-kijker die de noodlijdende zender zo moeilijk weet te bereiken. Het was ‘neerbuigend trappen naar het volk van wie ze het moeten hebben’, aldus De Jong.



Shownieuws lijkt opvallend genoeg vooral excuses te maken voor de aandacht die De Jong achteraf aan de beledigingen gaf. ‘Excuses voor eventueel ongemak naar aanleiding van de column van Angela de Jong over het item van de Meilandjes in Shownieuws. Niet onze pen en zeker nooit onze bedoeling geweest’, leest het kaartje bij het boeket. SBS-moederbedrijf Talpa wilde vanmiddag niets aan het kaartje toevoegen, omdat het ‘iets tussen Shownieuws en Kramer’ is.

Steun

Kramer zelf is momenteel op vakantie en heeft de uitzending nog niet kunnen bekijken. Hij heeft de uitspraken wel op internet gelezen. ,,We gingen zonder plan naar de Meilandjes toe’’, verklaart hij zijn wellicht niet optimaal cameraklare outfit. ,,Er was toevallig een fotograaf mee die ook weleens filmt en ik zei: zet maar aan. Het ging spontaan.’’

Quote We gingen zonder plan naar de Meilandjes toe. Er was toevallig een fotograaf mee die ook weleens filmt en ik zei: zet maar aan Gert Kramer

De uitspraken van Verlinde en Ettekoven raken hem niet zo, maar hij snapt ze niet. ,,Nederland is een vrij land, ze mogen zeggen wat ze willen. Maar wat heb je eraan en wat bereik je ermee?’’ zegt hij. Na de column van De Jong kreeg hij talloze steunberichten van vrienden en collega’s. ,,‘Je was wel mooi iedereen te snel af om binnen te komen’, zeiden ze. En: ‘Laat ze maar lullen’. Dat doet me goed.’’



De bos bloemen vindt hij ‘sympathiek’. ,,Aan de ene kant wel, dat ze daar niet te groot voor zijn. Aan de andere kant: hij kwam pas na de kritiek op de uitzending. Maar wat mij betreft is het nu zand erover.’’

