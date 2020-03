Show Peter Pannekoek al op Koningsdag op de buis door corona

De registratie zou eigenlijk pas dit najaar worden uitgezonden, maar vanwege de massale thuisquarantaine als gevolg van de coronacrisis heeft BNNVARA de uitzending naar voren gehaald. Later was alles beter is op Koningsdag om 20.30 uur te zien op NPO 1.



De voorstelling ging in 2018 in première en is het tweede theaterprogramma van Pannekoek. Hij speelde Later was alles beter, dat jubelend werd ontvangen door pers en publiek, 190 keer voor uitverkochte zalen, waaronder Koninklijk Theater Carré in Amsterdam. De productie werd bovendien bekroond met de cabaretprijs Neerlands Hoop.