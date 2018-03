Shorttrackster Suzanne Schulting wil voor halve ton best bloot in Playboy

Volgens Schulting, zo vertelt ze in een interview op het BNNVARA YouTube-kanaal Club Hub, heeft ze al eens met één van haar teamgenoten gesproken over een eventuele poseersessie voor de erotische glossy. In november vorig jaar stond ze al in pikante lingerie afgebeeld in Helden Magazine. Maar ook zonder broekje en bovenstukje zou ze probleemloos voor camera's durven te staan. ,,Waarom niet'', aldus de extraverte kampioene die op de website Mokkels één van de meest bewonderde vrouwen is. Met name haar getrainde bilpartij wordt daar door menigeen bejubeld.