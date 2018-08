Shirma Rouse moet dood Aretha nog laten bezinken

Shirma Rouse weet nog niet goed wat ze van het overlijden van Aretha Franklin moet vinden. ,,Ik moet het nog even laten bezinken", reageert de Rotterdamse zangeres, die maandenlang door het land trok met een theatertournee rondom de gestorven Queen of Soul.

,,Het is verschrikkelijk. We zagen het natuurlijk aankomen, maar nu is het echt zo ver. Ik ben de afgelopen jaren zo veel bezig geweest met haar muziek en haar leven, en nu is ze er niet meer. Wat nu?", vraag Shirma zich af. Zij noemt het overlijden van Aretha "heel bizar".

Shirma noemt het ook triest dat Aretha niet langer de tijd heeft gehad om te genieten van haar pensioen. ,,Begin dit jaar is ze met pensioen gegaan, na meer dan zestig jaar werken. En ze heeft niet eens kunnen genieten van haar rust." Dat de Queen of Soul nog tot eind vorig jaar optrad terwijl ze vocht tegen alvleesklierkanker, noemt Shirma inspirerend. ,,In 2010 kreeg ze te horen dat ze ziek was en dat je er dan voor kiest om niet te stoppen met optreden, heel sterk."

Inspiratiebron

Shirma groeide op met de muziek van Aretha - 'mijn opa, mijn vader en mijn tantes, iedereen luisterde naar haar' - en ook recenter was de Amerikaanse soulzangeres een grote inspiratiebron voor haar. ,,Toen ik in haar leven ben gedoken voor de theatertournee heb ik van haar geleerd dat het goed is om te zeggen wat je wel en niet wil. Je moet gaan voor wat je voelt. Ze heeft me geïnspireerd om nog meer mijn eigen gang te gaan en te allen tijde te doen wat goed voelt."

Hoewel Aretha haar grote voorbeeld was, heeft Shirma de Queen of Soul nooit live zien optreden. ,,Ik had tot twee keer toe pech. Ik had kaarten voor concerten die vanwege haar gezondheid werden afgelast. Dus ik heb het wel geprobeerd, maar het mocht niet zo zijn. Ik blijf genieten van haar muziek."