Shirma gooit dieet overboord en Leco heeft een speciale boodschap

Zangeres Shirma Rouse is niet langer op dieet, vanaf nu bewandelt ze alleen nog haar nieuwe ‘lifestyle pad’, en er is geen weg terug.

Presentatrice Vivian Reijs mag straks in haar eigen radioshow vrouwen helpen aan een blijer, energieker en gezonder leven.

Martien Meiland was even niet het zonnetje in huis tijdens deze eerder gemaakte opnames in hun nieuwe chateau.

NPO Radio 2-dj Ruud de Wild vindt het geen straf om vanuit huis radio te moeten maken, met zijn vriendinnetje Olcay altijd in de buurt.

Ferry Doedens viel een paar seconden na het maken van dit plaatje op een wonderschone locatie in Zwitserland van de balustrade af.

Sterrenvisagist Leco van Zadelhoff heeft een boodschap voor iedereen die alleen maar commentaar levert op de coronamaatregelen.

Molloten herkennen het gelijk: deze Pinokkio waar deelnemer Ron Boszhard zo verliefd op was.

De bittere waarheid achter het toch niet zo perfecte gebit van Marieke Elsinga...

Ja, superkrachten had Patrick Martens vorige week in vlak voor zijn eliminatie in Wie is de Mol best kunnen gebruiken.

Kroegen met piranha's vergelijken, alleen Arjen Lubach kan dat.

Bij een sterk gevoel hoort een nog sterkere foto van Linda Hakeboom.

Pianovirtuoos Wibi Soerjadi doet, geheel in stijl, oude tijden herleven.

Abbey Hoes neemt sobertober heel serieus en wil de komende 73 jaar geen alcohol meer zien.

Is het Fred van Leer of is het een suikerspin?

Coen Swijnenberg en Sander Lantinga zijn al zestien jaar een stelletje op de radio. Gefeliciteerd!

Zou Sigrid ten Napel haar vriend ontmoet hebben op Sugadudes?

Leo Alkemade laat zien dat mondkapjes ook gebruikt kunnen worden als reclame.

