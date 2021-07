Shima Kaes verliest rechtszaak tegen de Staat om aangifte tegen ex-verloofde Johnny de Mol

The Times plaats rectifica­tie van artikel over broer Diana

10:53 The Times heeft een rectificatie geplaatst van een in mei gepubliceerd artikel over Charles Spencer, de broer van prinses Diana. Spencer was naar de rechter gestapt omdat werd geschreven dat hij zijn zus na haar gestrande huwelijk met prins Charles geen steun en onderdak heeft geboden. Dat verhaal klopt volgens hem niet en hij stapte naar de rechter. Die bepaalde dat de Britse krant een rectificatie moest plaatsen.