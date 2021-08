Shima Kaes in hoger beroep na verlies kort geding rond aangifte tegen Johnny de Mol

Afdreiging

Breuk kort na verloving

Johnny de Mol en de Perzisch-Siciliaanse Kaes kregen in 2014 een relatie . In april 2015 verloofden ze zich, maar een maand later gingen ze uit elkaar . Ze deelden niet meer hetzelfde toekomstbeeld, luidde toen de verklaring.

Na de breuk liet Shima weten dat die ‘niet op een heel chique manier’ was verlopen. Waarom dat zo was, werd niet duidelijk. ,,Toen ik met een aantal feiten werd geconfronteerd, was ik heartbroken”, zei ze wel. Volgens haar was Johnny helemaal niet klaar voor een huwelijk, terwijl hij wel deed alsof dat zo was. Ze benadrukte verder dat ze zelf niet vreemd was gegaan.



Inmiddels is Johnny al jaren gelukkig met voormalig Kus-zangeres Anouk van Schie (39), met wie hij in 2018 trouwde.