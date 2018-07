Shelly Sterk geeft jawoord in snikheet Italië en Max kan het niet geloven

Strak schema voor Wil­lem-Alexan­der en Máxima op Curaçao

14:33 Koning Willem-Alexander en koningin Máxima worden vandaag aan het einde van de middag (lokale tijd) verwacht in Willemstad op Curaçao voor een tweedaags bezoek. Het is de tweede keer sinds de troonswisseling in 2013 dat het koningspaar op visite gaat in dit land binnen het koninkrijk. Aanleiding is de viering van Dia di Bandera, de dag van de vlag.