Shawn Mendes knalt Top 40 binnen na tiende(!) Alarmschijf

Dit is het overzicht van de belangrijkste verschuivingen in de Top 40 van week 41. In de lijst zien we 2 binnenkomers, 7 zittenblijvers, 13 zakkers en 18 stijgers.

Wonder

Afgelopen week hoorde je Wonder van Shawn Mendes vaak langskomen op Qmusic als de Alarmschijf. De Canadese zanger heeft dat stempel een beetje opgeëist, want het was zijn tiende Alarmschijf. Deze week komt hij de lijst binnen en daarmee is het ook zijn tiende Top 40-hit. Met een score van 10 uit 10 is Shawn uniek. Van alle artiesten die meer dan vijf Alarmschijven hadden, heeft alleen Anne-Marie zo’n maximale score met zes Top 40-hits die alle zes Alarmschijf waren. Wonder, de tiende van Shawn, is op nummer 27 de hoogste nieuwe.

Lees ook Joel Corry en MNEK voor de derde week op 1 in de Top 40 Lees meer

The Business

Voor menig dj is ‘the business’ op dit moment vooral veel werken in de studio, want alle festivals en clubs liggen vanwege de pandemie helemaal stil. Tiësto leverde vorige maand met The Business een nieuwe track af en die past wel bij de man die naast dj en producer ook ondernemer is. In 2017 stond hij met een inkomen van 39 miljoen dollar op de zestigste plek van de ranglijst van Forbes. In de Top 40 deze week een mooi rond getal, want met 16 plekken winst komt Tiësto, als snelste stijger, op nummer 20.

Más Más Más

De top 3, en zelfs de top 4, is ongewijzigd in vergelijking met vorige week. Suzan, Freek en Snelle staan met De Overkant op nummer 3 en Rolf Sanchez blijft met Más Más Más zitten op nummer 2. Wel weet die track deze week een plekje te krijgen bij de 40 meest succesvolle hits die deels of volledig in het Spaans zijn gezongen. Pa OIvidarte stond daar al op nummer 13 en Más Más Más nu op plek 40. De meest succesvolle Spaanstalige hit blijft overigens Que Si Que No van Jody Bernal.

Head & Heart

En dan de nummer 1, die is opnieuw voor een gelegenheidsduo. Dat lijkt een beetje de nieuwe trend, want dit jaar is de Top 40 steeds aangevoerd door soloartiesten of gelegenheidsduo’s. Suzan & Freek waren in april van 2019 het laatste ‘vaste’ duo, Kris Kross Amsterdam in maart van 2019 de laatste groep en Bløf in april van 2018 de laatste band op nummer 1. Met Head & Heart staan Joel Corry en MNEK er als Brits gelegenheidsduo nu voor de vierde achtereenvolgende week.

De belangrijkste ontwikkelingen rond de Top 40 hoor je iedere werkdag even na zessen in de Top 40 Update op Qmusic en natuurlijk is er elke vrijdag, vanaf 14.00 uur, weer een nieuwe lijst te horen.