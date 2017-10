Sharon Stone wordt sexy drugsbarones in zwarte komedie

Rampenfilm Geostorm is zonder publiciteit toch enorme bioscoophit

17:17 De rampenfilm Geostorm is in de Nederlandse bioscopen op dit moment de best bezochte film, terwijl de film nauwelijks in de publiciteit is geweest. Zo kregen Nederlandse recensenten niet de kans om de film te bespreken. Inmiddels hebben ruim 800.000 bezoekers de film over de mogelijke vernietiging van de aarde gezien.