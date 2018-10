Sharon Osbourne weg bij X-Factor na uitschelden kinderen

Diverse Britse media melden vandaag dat een controversieel interview dat de vrouw van Ozzy Osbourne onlangs gaf aan de Amerikaanse dj Howard Stern het vertrek van de zangeres bespoedigd heeft. In een verklaring op Facebook stelde de 65-jarige celebrity zelf ervoor te hebben gekozen een jaartje over te slaan.

In het gesprek stelde Osbourne niet mee te doen aan de audities van The X-Factor omdat zij 'geen zin had in die zingende shit-kinderen. They all suck. Ik heb het gevoel dat ik naar een rondje karaoke zit te kijken.' Daarnaast noemde zij Simon Cowell, de bedenker van het programma, 'een nare stoorzender die alles doet om zijn dikke lelijke gezicht op tv te krijgen'.