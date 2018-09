Shane wil geen kuiken meer zijn en Katja giert in de golven

The Crown-ster ging gebukt onder angst: 'Dacht dat ik waardeloos was'

29 september Actrice Claire Foy (34), die wereldberoemd werd dankzij haar veelgeprezen hoofdrol in Netflix-serie The Crown, heeft al jaren last van verlammende angstgevoelens. Het hoofd van de Britse draait overuren met gedachten over hoe 'shit' ze is, vooral sinds ze als actrice werkt. ,,Ik dacht dat dit mijn leven zou zijn.''