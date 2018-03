Michael van der Plas pakt nóg meer zon en Shane Kluivert is apetrots

Nu Pasen nadert komen er steeds meer previews naar buiten van het paasspektakel The Passion, dat donderdag wordt uitgezonden door EO/KRO-NCRV. Dit jaar kruipt musicalster Tommie Christiaan in de rol van Jezus.

Nog 2 dagen #tp18 🎼💥 Een foto die is geplaatst door null (@thepassionnl) op 27 Mar 2018 om 0:30 PDT

De allerlaatste kooktip van keukenprinses Miljuschka Witzenhausen: kakelverse asperges. Ze mogen van Miljus lekker vet met extra veel boter, ham en eieren.

Niet de mooiste foto ooit. Maar man o man wat lekker. Asperges my way! Het seizoen is weer begonnen💃🏻❤️ Een foto die is geplaatst door null (@miljuschka) op 27 Mar 2018 om 6:40 PDT

Michael van der Plas, de ex van realityster Samantha (Barbie) de Jong, maakt zijn ruim 22.000 volgers in Nederland stikjaloers met een selfie vanuit het zonovergoten Torremolinos. ,,Lekker weertje'', aldus de volgetatoeëerde Hagenees.

Lekker weertje Een foto die is geplaatst door null (@michaelvanderplas) op 27 Mar 2018 om 4:50 PDT

Shane Kluivert, de 10-jarige zoon van Patrick Kluivert, kan op nog meer fans rekenen nu hij een eigen kookboek heeft en de kijkers van RTL Late Night gisteravond deed smelten met zijn optreden. En dan poseert de supercoole tiener ook nog graag in de plaatselijke boekenwinkels.

So cool my book is finally out in the stores in Holland 🎉🎉🎉🎉💛#everybody dressed up as cook 👩‍🍳 😁💙 Een foto die is geplaatst door null (@shanekluivert) op 27 Mar 2018 om 6:53 PDT

Het gezin Oerlemans - Reinout, zijn vrouw Danielle en hun vier kinderen - laat zich in Australië kennelijk niet per taxi vervoeren maar met een blinkende helicopter.

Best time is #familytime ! #melbourne Een foto die is geplaatst door null (@danielleoerlemans) op 27 Mar 2018 om 5:23 PDT

Zangeres Rachel Kramer liet bij hoge uitzondering de camera toe in haar huis waar ze woont met levenspartner Deon en hun eind 2013 geboren dochtertje Saja Jada.

Het hele gezin op tv! ❤️❤️❤️ @deonleonofficial . #realityshow #sbs @shownieuwssbs6 Een foto die is geplaatst door null (@iamrachelkramer) op 27 Mar 2018 om 2:10 PDT

Simon Keizer heeft met een hilarische tweet gereageerd op het bericht van iemand die vanmorgen tot zijn grote spijt de muziek van het Volendamse duo niet meer uit zijn hoofd kreeg.

Nick & Simon on Twitter Da's nog niks. Ik word om 08.00 uur wakker en ik bén Simon! SK https://t.co/AlV7DQJyj5

Bart Megens on Twitter G#$¥}%dverdomme om vijf uur op moeten staan en dan Nick en Simon in je hoofd hebben... 🤢🤮 #waarom?

Burt Rutteman, de echtgenoot van actrice Anne-Marie Jung, heeft een lens in één van zijn ogen laten implanteren. Volgens Jung zal ze voortaan wat vroeger moeten opstaan om make-up op te doen. Want Burt heeft vanaf vandaag weer vlijmscherp zicht. Dat Burt met één afgeplakt oog is gefotografeerd, heeft mogelijk te maken met het feit dat hij eerder een andere oog liet doen. Of de andere volgt later.

Ik zal ‘s ochtendsvroeg stiekem make-up op moeten doen, vóór hij wakker wordt... #razorsharp #allebeideogen #klaarnu #lensimplant #nomoreglasses Een foto die is geplaatst door null (@annemariemetstreepje) op 27 Mar 2018 om 3:18 PDT

Actrice Toprak Yalciner en haar vriend Mats zijn in de stromende regen wat highlights in Parijs gaan bekijken. Toprak is in verwachting van hun eerste kindje.

• GROETJES • uit regenachtig Parijs ☔ #schuilen #regen #Louvre #parisjetaime Een foto die is geplaatst door null (@topraky) op 27 Mar 2018 om 3:08 PDT

Presentator Rik van de Westelaken schreeuwt het bijna uit. Hij heeft zijn eerste training in een sportschool overleefd.

Het goede nieuws van vandaag: ik heb mijn eerste training met @sidneyjklein bij @davidlloydamsterdam overleefd! #lifegoals 😄 Een foto die is geplaatst door null (@rik_van_de_westelaken) op 27 Mar 2018 om 1:14 PDT

Georgina Verbaan verveelde zich tijdens een nachtopname en besloot met haar gsm de fronsrimpels op haar voorhoofd te checken. Volgens de actrice zou een spuitje botox misschien kunnen helpen, maar zo'n schoonheidsingreep lijkt vooralsnog toekomstmuziek. ,,Ze krijgen het er niet veilig ingespoten'', schertst ze bij een kort filmpje.

Ik wíl wel botox, maar ze krijgen het er niet veilig ingespoten joh. (Sorry, verveel me) #wachten #nachtshoot #klem2 Een foto die is geplaatst door null (@gverbaan) op 26 Mar 2018 om 16:59 PDT

Aanstaande vader Johnny de Mol bladerde door wat fotoboeken en kwam dit guitige kiekje uit ver vervlogen jaren tegen: een moment dat hij kennelijk nog dol was op maffe feesthoedjes. Zijn aanstaande vrouw Anouk van Schie is momenteel in verwachting van hun eerste kindje. Een naam voor het jongetje hebben de twee al: Johnny.

Pannenkoeken!!! 🤪🙌🏻🍯🍽 #tb #kleinejohnny #gekophoedjes #daddytobe Een foto die is geplaatst door null (@johnnydemolofficial) op 26 Mar 2018 om 22:35 PDT

Half Nederland wacht met smart op de eerste foto's van het opbollende buikje van de zwangere Eva Jinek (39), maar op sociale media beperkt de presentatrice zich vooralsnog tot een foto van haar poes. De vader van de baby is tv-maker Dexter van der Voorn.

Een onsje kattenpoot graag. #cocobelle #realcatsofamsterdamzuid Een foto die is geplaatst door null (@evajinekofficial) op 26 Mar 2018 om 23:56 PDT

Tajana Simic en haar vriend, multimiljonair Lex, hebben het vliegtuig gepakt naar Hawaii waar hij een riant buitenhuis heeft. Eenmaal daar werden de tortelduifjes overvallen door een flinke plensbui. Toen de regen voorbij was, dook Kees uit Flodder gelijk het zwembad in om zichzelf van top tot teen te filmen.

De volgers van Chantal Janzen - over circa een maand uitgerekend van haar tweede kindje - adviseerden haar de afgelopen dagen extreem voorzichtig te lopen over gladde vloeren in tv-studio's. Volgens Chantal hoeft niemand zich zorgen te maken, omdat ze tijdens haar zwangerschapverlof toch niet voor de camera's staat. Ondertussen probeert zoonlief James zijn moeder van de cola af te houden.

In deze lieve video heeft @chantaljanzen.official een moeder-tot-zoon gesprek met James over de komst van de kleine spruit. 💙 #enhijneemtgeenbladvoordemond #ohbabyspecial #vanafvandaagtekoopindewinkels #dusgooiheminjewinkelmand Een foto die is geplaatst door null (@andcgram) op 27 Mar 2018 om 6:00 PDT

Monique Westenberg, de vriendin van Leef-zanger André Hazes, trakteert haar volgers op een huiselijk kiekje waarop te zien is hoe hun zoontje Dreetje op hetzelfde moment ontbijt als één van hun honden.

Samen ontbijten 👶🏼🐶 (en de boel vies maken) Een foto die is geplaatst door null (@moniquenoell) op 27 Mar 2018 om 0:51 PDT

Gordon heeft zich voor een damesblad laten fotograferen in een kleurrijke lente-outfit. Of het hier om de nieuwe voorjaarsmode gaat, is onbekend.

In de Libelle deze foto’s ! Goedemorgen allemaal ik mag vandaag weer It takes two opnemen! #leukebaan #countingmyblessings #onlygoodthings #positiveflow #singlelife Een foto die is geplaatst door null (@gordonheuckeroth) op 26 Mar 2018 om 22:11 PDT

Comedienne Tineke Schouten (63) verblijft in zonnig Miami om zich daar op een ligbed en in bikini te verdiepen in wat Nederlandse roddelbladen.

black & white in Miami. Een foto die is geplaatst door null (@tinekeschouten) op 26 Mar 2018 om 12:43 PDT

Realityster Samantha de Jong (Barbie) wil dolgraag op televisie, maar of dat haar lukt is onduidelijk. Haar fans moeten het voorlopig doen met haar posts op sociale media. Gisteravond deelde Barbie, die aan het herstellen is van mentale problemen, een zogenoemde welterustenselfie die in korte tijd bijna 7.000 likes kreeg.

Weltrusten 😘 Een foto die is geplaatst door null (@samanthaenfriends) op 26 Mar 2018 om 14:34 PDT

Actrice Cynthia Abma heeft een prangende vraag voor haar volgers. Is het roofdier op haar outfit een luipaard of misschien toch een panter?

Leopard?? Panter??? Help me Out peeps! 🤯😳😜#newblouse #makesmehappy #lovetjecolours #linkinbio 🐆 Een foto die is geplaatst door null (@cynthiaabma) op 26 Mar 2018 om 14:31 PDT