Shakira miljoenen rijker na verkopen van muziekrechten

Niet Gordon, maar minister Schouten uitgeroe­pen tot Dom Bontje 2020

11 januari Niet Gordon, maar minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is uitgeroepen tot Dom Bontje 2020. Schouten staat volgens de stichting Bont voor Dieren ‘symbool voor het leed dat de miljoenen nertsen in Nederland hebben doorstaan in de coronapandemie’. Naast Schouten en Gordon waren ook YouTuber Koen Kardashian, tv-persoonlijkheden Montana Meiland en Mary Borsato en rapper Tur-G genomineerd.