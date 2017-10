Sexy Hind na maanden weer op Hollandse rode loper

Hind Laroussi heeft na maanden weer voet op Nederlandse bodem gezet. De 32-jarige zangeres werkte de afgelopen tijd aan haar carrière in Los Angeles, waar ze zich flink vermaakte, maar de musicalpremière van On Your Feet! gisteren was reden genoeg om het vliegtuig te pakken. ,,Het is goed om thuis te zijn'', concludeerde de sexy brunette.

Hind kondigde in het voorjaar van vorig jaar aan naar Amerika te vertrekken, om daar in eerste instantie een maand te blijven. ,,Ze vroegen of ik bereid was te verhuizen, dus wellicht ga ik naar LA, maar ik weet nog niet hoe mijn jaar eruit gaat zien'', kondigde ze aan. De zangeres had het zo naar haar zin dat ze tijden niet meer in Nederland werd gespot, tot gisteren.

Hind trok een zwarte jurk met hoge split en torenhoge hakken uit de kast en liet zich met vriendin Marieke uitgebreid fotograferen op de rode loper. ,,Geweldige muziek'', liet ze weten over de musical On Your Feet! (over het levensverhaal van Gloria en Emilio Estefan, red.).

Kinderwens

Na flink wat uren in een opnamestudio in LA te hebben doorgebracht en een vakantie in haar thuisland Marokko, barst Hind van de energie. In december 2015 sprak ze van een 'verdrietige periode' toen de Summer all over again-zangeres en de Nijmeegse miljardair Marcel Boekhoorn aankondigden na drie jaar uit elkaar te gaan. ,,Een kinderwens van Hind kon niet worden vervuld. Beiden zijn verdrietig en er is nog steeds sprake van liefde en respect'', verklaarde haar woordvoerder over de oorzaak van de breuk.

Hoe lang Hind in Nederland blijft, is niet bekend.

Get on your feet #premiere with my dear friend #mariekeniestadt #nightout #musical #netherlands🇳🇱 #goodtobehome #greatmusic #gloriaestefan #conga #rhytmisgonnagetyou dress #byyessey Thank u Petra!!! Een foto die is geplaatst door Hind Laroussi (@hindlaroussi) op 29 Oct 2017 om 16:14 PDT

Studio feels like home... #creating #music #losangeles #recordplantstudios #losingtime #hoursandhoursoffun #blessed #musicismylife #timbaland #vibes Een foto die is geplaatst door Hind Laroussi (@hindlaroussi) op 6 Sep 2017 om 19:49 PDT

Sunday hike #losangeles #hiking #mountainview #workhard #lovesports #sunnyday #thankful #walkthewalk #walkthewalktalkthetalk #usa #netherlands #morocco Een foto die is geplaatst door Hind Laroussi (@hindlaroussi) op 14 Aug 2016 om 20:09 PDT