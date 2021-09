Sexy foto kostte Billie 100.000 volgers, maar ze gaat stap verder: ‘Mensen zijn bang voor grote borsten’

Fred van Leer in tranen om Televizier-nominatie: ‘Zeker op deze dag’

14:49 Fred van Leer (45) kon zijn tranen vanmiddag niet bedwingen toen zijn goede vriendin Nikkie Plessen hem verraste met zijn nominatie voor de Zilveren Televizier-Ster voor beste presentator. Het was een lichtpuntje op een zware dag, die in het teken stond van een zitting in de zaak rond de overvalspoging op zijn huis. ,,Deze zag ik niet aankomen.’’