Sexify: een serie over een app die je tot een climax moet brengen

Voor het internationale publiek zal de serie juist zeer voormakelijk zijn, denkt Goes. Al is het soms lastig om een serie in het Pools te kijken, een taal waarvan hij in ieder geval niets verstaat. Verder in deze aflevering: nieuws over een zevende spinoff van Law & Order, de cast van Succession is uitgebreid en recensies van El Viceno van Netflix en McMaffia van Amazon Prime Video. Alle afleveringen van Bingewatchers luister je hieronder, abonneren kan via Spotify, Apple podcast of Stitcher.