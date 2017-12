Serious Request levert ruim 5 miljoen op voor Rode Kruis

Verder zijn er in het hele land veel acties opgezet om geld in te zamelen voor het herenigen van familieleden die elkaar door een oorlog of ramp zijn kwijtgeraakt. Zo krijgen de kleurrijke schoenen die minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) aanhad toen hij naast de koning op het bordes stond, voor 3500 euro een nieuwe eigenaar. Voor een privéles paardrijden van Anky van Grunsven werd 2000 euro neergelegd en een rondleiding van prinses Margriet door de tuinen van Paleis Het Loo leverde 5000 euro op.

In 2012 bracht Serious Request nog 13,8 miljoen euro op, maar de laatste jaren worden zulke hoge bedragen niet gehaald. Met alle Serious Request-acties is in de afgelopen veertien jaar iets meer dan 100 miljoen euro opgehaald voor uiteenlopende stille rampen in de wereld, meldt NPO 3FM. Het bedrag dat dit jaar is opgehaald is het laagste bedrag in elf jaar.