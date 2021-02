Serious Request helpt 3FM niet, laagste marktaandeel in historie zender

3 FM blijft maar kwakkelen sinds de daling een aantal jaar geleden werd ingezet. Nadat in 2015 de een na de andere dj het station verliet, is de zender er nooit meer bovenop gekomen. Negen jaar geleden gingen de champagneflessen nog open als de luistercijfers van Serious Request bekend werden. Met 12,1 procent marktaandeel werd een historisch percentage behaald. Vandaag de dag is daar nog maar een schamele 1,9 procent van over. Er is veel veranderd bij de zender de afgelopen tijd. Zo werd Roosmarijn Reijmer, die jarenlang 3voor12 presenteerde, in mei afgelopen jaar teruggehaald als muziekdirecteur bij 3FM. In april was ook al oudgediende Timur Perlin teruggekeerd bij het radiostation, waar hij sindsdien weer te horen is met de lunchshow. Maar voorlopig is de val van de zender nog niet gestopt.

Zorgenkindje

Jurre Bosman, radiobaas van de NPO, sprak begin deze maand hoopvol over de toekomst van zijn zorgenkindje. ,,We hebben het station een opfrisbeurt gegeven. Timur naar lunchtijd, Frank (van der Lende) en Eva (Koreman) zijn de middagshow gaan doen en Mark (van der Molen) en Rámon (Verkoeijen) naar de avond. Sander (Hoogendoorn) zat al even in de ochtend, maar wordt aangevuld met Thijs Boontjes”, zei hij toen.



Ook sprak hij uit luistercijfers niet het belangrijkste te vinden, omdat de groep waar hij zich op richt veelal online te vinden is. ,,Je moet als station daar dus ook aanwezig zijn. Het Instagramaccount van 3FM is gegroeid naar 100.000 volgers, dan ben je geen kleine jongen. We zijn lekker op weg. Sander won vorig jaar het radiomoment, Serious Request deed het fantastisch en we blijven bouwen”, zei hij toen wijzend op de online reacties.



Voorlopig moet 3FM het qua luistercijfers dus doen met een historisch dieptepunt. Zusterzender Radio 2 is daarentegen dankzij de Top 2000 weer het grootste station van het land. Met 17,8 procent gaan ze ruim aan kop voor Radio 10, die de Top 4000 uitzond. Op de derde plek is nu Qmusic te vinden. 3FM is momenteel de elfde zender van het land.