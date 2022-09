Serie Rampvlucht gaat met klinkende cijfers van start: bijna 1,3 miljoen kijkers

recensie NFF-slot­film Bo stapelt ellende op ellende, maar krijgt het niet voor elkaar de kijker te ontroeren

Je kan bakken ellende over je publiek uitstorten; als het drama aan de oppervlakte blijft hangen, is het is allemaal voor niets. Hoe komt het toch dat de nieuwe, prima geacteerde en in schitterend Georgië geschoten film van talent Joost van Ginkel (The Paradise Suite) de kijker zo onberoerd achterlaat?

28 september