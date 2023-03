Serie over ontluikende liefde tussen Máxima en Willem-Alexander: ‘Ze noemde hem cookie’

met video Deze acteurs spelen koning Wil­lem-Alexan­der en koningin Máxima in nieuwe Videoland-se­rie

De Argentijnse actrice Delfina Chaves is gecast voor de rol van Máxima in de dramaserie die streamingdienst Videoland maakt over het leven van de koningin. De rol van Willem-Alexander wordt gespeeld door Martijn Lakemeier.