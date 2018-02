Serie Once Upon A Time komt tot een einde

De serie kwam in oktober 2011 voor het eerst op televisie en werd in Nederland uitgezonden door Net5. Vorig jaar kregen de makers al een tegenvaller te verwerken toen hoofdrolspelers Jennifer Morrison, Ginnifer Goodwin en Josh Dallas allemaal niet verder wilden voor een zevende seizoen.



Once Upon A Time gaat over het vervloekte stadje Storybrooke waarin sprookjesfiguren gevangen zitten. Morrison speelde de dochter van Sneeuwwitje (Goodwin) en Prince Charming (Dallas).