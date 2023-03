Selena Gomez smeekt fans te stoppen met opstoken ‘ruzie’: ‘Hailey Bieber wordt met de dood bedreigd’

‘Hailey Bieber heeft me benaderd en laten weten dat ze doodsbedreigingen ontvangt en zulke hatelijke negativiteit’, schrijft Selena in haar Stories. Die berichten komen waarschijnlijk deels van Selena’s fans, die ze smeekt te stoppen.



‘Dit is niet waar ik voor sta. Niemand zou haat of pesterijen hoeven mee te maken. Ik heb er altijd voor gepleit om vriendelijk tegen elkaar te zijn en wil echt dat dit allemaal stopt.’ Zoals dat anno 2023 gaat met sterren, is ze Hailey als gebaar gaan volgen.