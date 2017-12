Seksuologe Goedele Liekens denkt over #MeToo-tournee langs bedrijven

Chagrijnige dochter Tom Cruise eindelijk lachend op evenement

9:26 Suri, het inmiddels 11-jarige dochtertje van Tom Cruise (55) en zijn ex-vrouw Katie Holmes (38), is volgens Amerikaanse media eindelijk eens met een lachend gezicht in de openbaarheid verschenen. Doorgaans wordt de prille tiener gespot met een chagrijnige blik, maar gisteren verscheen samen met haar moeder stralend op het podium van een evenement in New York.