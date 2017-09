‘Seks is wel het laatste waar je aan denkt’

Wordt er gesmokkeld?

Deelnemers worden streng gecontroleerd en gefouilleerd, maar sommigen vinden mazen in het net, zoals de Witschges. Vader Richard, de oud-profvoetballer (Ajax, FC Barcelona) die met dochter Joëlle (model) meedoet, slaagde erin kleine nepvisjes mee te nemen als aas. Joëlle: ,,Je moet helemaal naakt staan met een handdoekje, als in een gevangenis. Toen ik geweest was, zei ik tegen mijn vader dat ze echt heel streng waren. Alles halen ze overhoop. Daarop heeft hij ze in de tuin in een plantenpot verstopt en is ze 's nachts gaan halen”, aldus Joëlle. Senior: ,,Eerlijk gezegd heb ik veel gevangen, maar niet met die aasjes.” Roelant Fernhout had vitamine B mee: ,,Iedereen smokkelt. Vislijnen worden in kleding genaaid, aspirines verstopt in lichaamsholtes, want ja, die zijn daar als drugs. Het is pep, je bent zo slap.” Herold Dat had een geluksmunt van zijn familie in zijn zwembroek. ,,Maar die hadden ze ontdekt.”