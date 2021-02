Seks, geweld en….Beethoven! Waarom A Clockwork Orange na 50 jaar nog steeds relevant is

De provocerende plot

Voor wie nog niet bekend is met A Clockwork Orange: het verhaal (gebaseerd op de al even controversiële dystopische roman van Anthony Burgess uit 1962) speelt zich af in een nooit concreet gedefinieerde toekomst waar rellende jongeren de baas zijn. Bendeleider Alex (met veel duivels plezier gespeeld door Malcolm McDowell) trekt er met zijn ‘droogs’ op uit om te doen waar ze het meest van smullen: plunderen, verkrachten, martelen en moorden. Wanneer hij wordt gearresteerd, ondergaat Alex een speciale therapie. Tijdens deze zogeheten Ludovico-methode krijg je, met oogklemmen in zodat je onmogelijk kan wegkijken, urenlang de meest pornografische en misselijkmakende, gewelddadige beelden voorgeschoteld. Het proefkonijn wordt uiteindelijk ‘genezen’ verklaard, want zodra Alex voortaan naakt ziet of ook maar in de buurt komt van agressie, wordt hij letterlijk kotsmisselijk. De centrale vraag is natuurlijk: hoe ethisch is dit allemaal?