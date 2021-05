Schrijver Kluun gaat trouwen: ‘Mijn juf wordt mijn vrouw’

Kluun, wiens echte naam Raymond van de Klundert is, ontmoette De Jong drie jaar geleden, als zijn ‘juf’ bij wie hij zijn opleiding tot coach volgde. Het jaar erop stapte ze zijn woonark in om te praten over een goede titel voor haar boek. ‘Het ging al snel niet meer over het boek, maar over het leven en de liefde', schrijft Kluun. ‘De avond knetterde, we raakten niet uitgepraat en uitgelachen. Rond middernacht ging ze naar huis en liet me totaal van de kaart achter.’

Zijn moeder overleed in die tijd, waardoor een nieuwe ontmoeting enkele weken op zich liet wachten. Ze dineerden uiteindelijk in een Italiaans restaurant in de buurt van zijn woonark. Daar gingen ze dieper in op haar boek. ‘We dronken voldoende om ook steeds opener te zijn over het leven. Tussen alle drankjes en gesprekken in, stond ik op om naar de wc te gaan. Ik zei dat ik, als ik terugkwam, een vraag voor haar had. ‘En?’ vroeg ze me, ‘wat was je vraag?’ Ik durfde niet zo goed, had eigenlijk gehoopt dat ze mijn opmerking alweer vergeten was na alle prosecco, soave en scroppino. ‘Is dit contact voor jou nog steeds zakelijk?’ vroeg ik, verlegen als een schooljongen. ‘Die avond werd ik smoorverliefd op haar.’