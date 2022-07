Schrijver Felix Thijssen op 88-jarige leeftijd overleden

Thijssen werkte aan het begin van zijn carrière aan jeugdboeken onder de pseudoniemen Ruard Lanser en Philip van Akooy. Zo schreef hij onder de naam Lanser de Rob Staalman -avonturen en de Vince Robbers-westerns. ,,Thijssen schreef in deze periode gemiddeld zes boeken per jaar”, is te lezen in de biografie over de schrijver op diens website. ,,Op aanraden van zijn uitgever schreef hij een deel van die boeken onder pseudoniem, omdat niemand zou geloven dat één auteur jaarlijks acht boeken van constante kwaliteit zou kunnen schrijven.”

Thijssen werd in 1933 geboren in Rijswijk. Hij ging toen hij 18 jaar was bij zijn vader wonen in Frankrijk, waar hij journalistiek ging studeren, en gaf vanaf 1952 les in een jezuïetenklooster. De schrijver kwam in 1981 weer even naar Nederland. Hij keerde in 1987 terug naar Frankrijk, waar hij in Saint-Germain-de-Calberte ging wonen, in de Cevennen. Daar is hij gisteren ook overleden.