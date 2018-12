Schrijver distantieert zich van film Paul Verhoeven over lesbische non

Het tweetal werkt al een halve eeuw samen; Verhoeven en Soeteman waren samen verantwoordelijk voor klassiekers als Floris, Turks Fruit, Soldaat van Oranje, Spetters, De Vierde Man en Zwartboek. Maar met Benedetta, dat volgend jaar in première moet gaan, focust Verhoeven (80) zich volgens Soeteman te veel op de seks. ,,Ze is lesbisch en weet met haar machinaties veel volk achter haar te krijgen", vertelt Soeteman in een interview met het Leidse universiteitsblad Mare.

De film over de lesbische non Benedetta Carlini, die in de renaissance leefde in een klooster in Italië, moest zich wat Soeteman betreft vooral concentreren op de politieke onderlaag in het verhaal. ,,De film moet gaan over iemand met totaal verkeerde ideeën: een Trump, Hitler of Wilders. Zwendelaars van hier tot gunder, die juist door het volk gezien worden als redder. Dat is veel interessanter dan vrouwen die aan elkaar frutselen."