Schrappen Andere Tijden: ‘Komt hard aan als je het afzet tegen programma over chocolade’

Historici noemen stoppen Andere Tijden 'dramati­sche vergissing'

16:20 Het nieuws dat het bekroonde geschiedenisprogramma Andere Tijden van de buis verdwijnt, kan rekenen op veel weerstand. Op Twitter is de hashtag #anderetijdenmoetblijven in het leven geroepen. Ook is er een petitie gestart om het programma, dat al 21 jaar bestaat, te behouden. Op het moment van schrijven hebben bijna 24.000 mensen hun handtekening gezet onder het verzoekschrift. Een groep historici spreekt in een open brief van een ‘dramatische vergissing’.