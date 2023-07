Schokkende Netflix-docu Take Care of Maya is even traumatiserend als relevant

recensieDat zich voor de Amerikaans-Poolse ouders Jack en Beata Kowalski een nachtmerrie ontvouwt wanneer ze in 2016 hun dochtertje naar de Eerste Hulp brengen, is een haast cynisch understament. Take Care of Maya , nu te zien op Netflix, kan zo het discutabele lijstje met meest deprimerende documentaires aller tijden in. Maatschappelijk relevant? Zeker. Maar wie raad je zoiets schrijnends aan?

Het blijft wringen: om de ‘plotwendingen’ van een documentaire met een heftige inhoud heen dansen terwijl het waargebeurd leed betreft. Alles voor de meest schokkende kijkervaring? Hoe dan ook, we geven hier alleen de basis van het verhaal prijs. Maya is tien wanneer ze ineens helse pijnen ervaart. De medische wereld staat voor een raadsel, tot het meisje in Mexico eindelijk een behandeling kan ondergaan.

Haar zeldzame aandoening Complex Regionaal Pijnsyndroom wordt daar op onconventionele wijze bestreden met ketamine. De drugs werken, maar zodra Maya - eenmaal terug in de VS - opnieuw een episode krijgt en in een Amerikaans ziekenhuis belandt, zetten de artsen vraagtekens bij zowel deze behandeling als de diagnose. Het vermoeden bestaat dat vooral moeder Beata de klachten verzint en er sprake is van het zogeheten Münchhausen-syndroom; een ernstige psychiatrische ziekte waarbij mensen zichzelf opzettelijk ziek maken (of laten maken) om aandacht te krijgen.

‘Kindermishandeling’

Dat Maya vervolgens maandenlang geen contact meer met haar plotseling van kindermishandeling verdachte ouders mag hebben, is nog maar het topje van de ijsberg. De schokkende documentaire laat over dit ‘mysterie’ geen twijfel bestaan. Het publiek moet - en zeer waarschijnlijk terecht - zich achter de Kowalski’s scharen. De kinderbescherming, maar ook het Amerikaanse zorgsysteem in brede zin, laat ernstige steken vallen en de gevolgen zijn hartverscheurend. En wie zich tegen de gevestigde orde keert, komt alleen maar dieper in de problemen. Vader Jack probeert zich tegen beter weten in koest te houden, iets dat moeder Beata maar niet wil lukken. Als de documentaire vervolgens een akelige wending presenteert, zijn we pas halverwege.

Filmmaker Henry Roosevelt kreeg de vermeende boosdoeners niet voor zijn camera. De frustratie die dat oplevert, verwerkte hij in het eindresultaat. Er blijken namelijk talloze ouders te zijn die op dezelfde manier de voogdij over hun kinderen verloren. Toch wordt het nooit te hijgerig. Mocht het al eenzijdig effectbejag zijn, is het verweer dat hij er jarenlang alles aan deed om zo het verhaal zo compleet mogelijk uit de doeken te doen. Dat dit blijkbaar onmogelijk wordt gemaakt, maakt het drama alleen maar urgenter. Take Care of Maya maakt woedend en dat mag best gepaard gaan met wat uitroeptekens. Dat je kijkers daarmee slapeloze nachten bezorgt, is onvermijdelijk.

