Schimmelpenninck kreeg pijn op borst door coronastress: ‘Ik dacht: weer naar dat stomme Op1’

Dat zegt de Quote -hoofdredacteur in de Zelfspodcast van zichzelf en vriend Jaap Reesema. Na aanhoudende pijnklachten wendde de journalist zich onlangs tot de cardioloog, die een zogenoemde fietsproef met hem deed en een hartfilmpje maakte. ,,De longen van een achttienjarig paard, de schoonste vaten die ze ooit hebben gezien, alles was fan-tas-stisch’’, vat Schimmelpenninck de resultaten samen. ,,Dus het is inderdaad stress’’, is de conclusie.

Pyjama

Schimmelpenninck had tot voor kort een leven vol vergaderingen, deadlines en sociale bezigheden. Én elke donderdagavond Op1, naast Welmoed Sijtsma. ,,Ik sta de hele tijd aan’’, aldus Sander. ,,Mijn basisadrenalineniveau was de afgelopen maanden veel lager dan normaal. Je zit gewoon in je pyjama tot 14.00 uur ‘s middags te thuiswerken. Nou, dan ga je een keer douchen, je rent een rondje, je maakt jezelf een lunchje, het is niet veel.’’



Het resultaat, aldus de journalist: ,,De weinige piekmomenten in de week die je wel hebt, zoals in mijn geval Op1 – Champions League-voetballen, voor anderhalf miljoen kijkertjes het volk amuseren – daar ga je dan als een berg tegenop zien.’’ Voorheen deed hij de talkshow ‘er ook nog even bij’, maar nu voelt dat anders. ,,De afgelopen weken heb ik gemerkt dat het op dinsdag al begon van: oh god, donderdag moet ik weer naar dat stomme Op1. Ik moet weer.’’



De podcast van de journalist en de zanger, waarin ze wekelijks het leven doornemen, kwam onlangs nog in het nieuws vanwege hun uitlatingen over Yolanthe Cabau. Reesema noemde de actrice ‘aftrekmateriaal’ en kreeg vervolgens zoveel negatieve reacties dat hij niet meer at en sliep.