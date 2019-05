Schandaal Oostenrijk betekent tweede leven voor Vengaboys

Een lied dat uitblinkt in absolute betekenisloosheid blijkt in Oostenrijk van grote politieke betekenis. We’re going to Ibiza van de Nederlandse popgroep Vengaboys is in Oostenrijk de soundtrack geworden van de demonstraties tegen de extreemrechtse politiek. Gisteravond trad de groep, die in 1999 in Nederland op 1 stond met het nummer, op bij een grote protestbijeenkomst in Wenen. In de hitlijst van betaalportaal iTunes stond We’re going to Ibiza enkele dagen bovenaan.