Schaatskoppel Jorrit en Heather Bergsma verwelkomt dochtertje

Het is het tweede kindje voor de twee schaatsers. Twee jaar geleden werden ze al de trotse ouders van zoontje Brent.



Toen Heather in februari bekend maakte zwanger te zijn, zette ze ook meteen een punt achter haar indrukwekkende loopbaan. Ze werd eenmaal wereldkampioen sprint en pakte twee afstandstitels. Daarnaast was ze ook wereldrecordhouder op de 1500 meter.



Heather, die bekend werd met de achternaam Richardson, werd geboren in de Verenigde Staten. In 2015 stapte ze in het huwelijksbootje met de nu 34-jarige Jorrit Bergsma. Ze wonen in Oldeboorn, een plaatsje in de gemeente Heerenveen.