Schaatshunk Kjeld Nuis en Jill na vijf jaar uit elkaar

Twan Huys verrast Davina Michelle: ze zingt in voorpro­gram­ma Pink

8:45 Davina Michelle staat op 11 augustus op het Malieveld in Den Haag in het voorprogramma van haar grote idool Pink. Dat maakte Twan Huys vrijdagavond bekend tijdens zijn Late Night-show op RTL4. De zangeres uit Nieuwerkerk aan den IJssel reageerde enthousiast. ,,Het is een grote verrassing voor me. Fantastisch dat dit gaat gebeuren’’, stamelde ze.