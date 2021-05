Scarlett Johansson uit kritiek op 'seksistische' persorganisatie

Arcade van Duncan Laurence verkozen tot beste Nederland­se songfesti­val­lied

7 mei Arcade van Duncan Laurence is verkozen tot het beste Nederlandse songfestivalliedje aller tijden. Dat werd vanavond bekendgemaakt in de talkshow De vooravond. In 2019 won Laurence met het nummer de finale van het Eurovisie Songfestival.