Scarlett Johansson straalt op rode loper met nieuwe liefde

Scarlett en Colin, die voor het eerst in mei samen werden opgemerkt, liepen in eerste instantie gescheiden van elkaar over de rode loper maar poseerden binnen alsnog samen voor de toegestroomde fotografen.



De 32-jarige Johansson en Jost leerden elkaar kennen op de set van Saturday Night Live. De actrice persifleert in de Amerikaanse show regelmatig Ivanka Trump, terwijl de 35-jarige Colin één van de vaste gezichten van Saturday Night Live is. Hij maakt ook deel uit van het schrijversteam.



In de afgelopen maanden rondde Scarlett haar scheiding met haar ex-man Romain Dauriac af. Eind januari werd bekend dat de twee na ruim twee jaar huwelijk uit elkaar gingen.